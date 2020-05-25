Спустя два месяца возобновили работу МФЦ Петербурга

Преодолев вынужденный простой, с сегодняшнего дня, 25 мая, спустя два месяца, вновь открыли свои двери петербургские многофункциональные центры. Клиентов пока принимают по предварительной записи.

Беглов оповестил общественность о грядущем открытии МФЦ в минувшую пятницу - сразу после того, как аналогичное решение принял его столичный коллега Сергей Собянин.

Обязательное условие для возобновления деятельности - строжайшее соблюдение предписаний Роспотребнадзора: клиенты обязаны соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки. Залы МФЦ оборудовали защитными экранами.

Решение открыть МФЦ - первый этап на пути послабления режима ограничений, установленных в Петербурге из-за эпидемии COVID-19.