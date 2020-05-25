Администратора "Омбудсмена полиции" арестовали по делу о порнографии

Тверской суд Москвы арестовал администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Максима Пашкова.

Худякова подозревают в нарушении ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконный оборот порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору). Его задержали в Вологде 23 мая. По этому же делу проходит основатель "Омбудсмена полиции" Владимир Воронцов. По версии следствия, в сентябре 2018 года они опубликовали интимные фотографии женщины, имя которой не раскрывается.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал Воронцова по обвинению в вымогательстве. Его обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего московского полицейского "за нераспространение фотографий личного характера".

Воронцов категорически отрицает вину, заявляя, что дело носит заказной характер. 11 мая его поместили в больницу в СИЗО в состоянии средней тяжести.