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19:51

В Петербурге опробовали систему для электронного дистанционного голосования

фото ЗакС политика В Петербурге опробовали систему для электронного дистанционного голосования

В Петербурге 25 мая прошло электронное онлайн-голосование о качестве дистанционного обучения, сообщили в Общественной палате города. В нем приняло участие более 33 тысяч человек, заявили в ведомстве.

Для голосования петербуржцам необходимо было пройти идентификацию на портале Госуслуг, зарегистрироваться для участия в голосовании, придумать секретную фразу и получить бюллетень. Затем человек должен был перейти на сайт с анкетой и пройти опрос. 

Система для голосования разработана в лаборатории электоральной политики Ленинградского государственного университета имени Пушкина и предложена для внедрения на выборах Общественной палатой Петербурга, сообщили в ОП. 

Член палаты и глава регионального Фонда развития гражданского общества Станислав Еремеев сообщил, что тестирование системы прошло удачно и без сбоев:

"Это говорит о том, что предложенная методика стабильна, устойчива и позволяет быть использована как инструмент обратной связи", - цитирует Еремеева "Петербургский дневник". 

По информации издания, при успешной работе петербургского электронного голосования его предложат для использования в выборах по всей стране. Глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко рассказал, что предложенную Общественной палатой города систему оценят лучшие специалисты. Как только Горизбирком убедиться в работоспособности системы, он планирует обратиться с предложением по ее использованию в Центральную избирательную комиссию. "Естественно, обратиться в ЦИК России с предложением о применении дистанционного электронного голосования в Петербурге мы сможем только после того, как убедимся, что разработанная система соответствует всем требованиям закона, достаточно защищена и удобна в использовании для избирателей. Уверен, что Петербургу такая задача по плечу", - заявил Миненко "Петербургскому дневнику".

Как сообщила Общественная палата, основное количество участников проведенного голосования - родители учеников. 91% из них сообщили, что дистанционное обучение менее эффективно, чем очное. Также систему испытали на себе учителя и сами обучающиеся. 77% опрошенных студентов заявили, что считают онлайн-обучение менее эффективным. Аналогичного мнения придерживаются учителя (92%) и школьники (70%). Подробнее с результатами пробного электронного голосования можно ознакомиться в материалах Общественной палаты Петербурга


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


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