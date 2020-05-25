Оставшихся без доходов журналистов в Мурманской области устроили дворниками

Власти Мурманской области устроили журналистов независимой газеты "Дважды два" в Апатитах дворниками, пишет "Новая газета".

По словам выпускающего редактора газеты Натальи Черновой, редакция обратилась за единовременной помощью для выплаты сотрудникам к властям после того, как с введением режима самоизоляции в регионе рухнул рынок рекламы. Однако ни ответа, ни денег редакция не получила. Не дождались ответа журналисты ни от губернатора, ни от бизнес-омбудсмена, ни от премьер-министра, ни от Союза журналистов России.

В области тех, кто из-за эпидемии коронавируса остался без доходов, направляют на общественно-полезные работы за небольшую плату. Выпускающего, гендиректора, одного репортера и двух дизайнеров трудоустроили дворниками. При этом в свободное от уборки территории время они продолжают выпускать газету.

"Дважды два" - старейшая независимая газета Мурманской области, она выходит уже 29 лет. Доходы в редакции отсутствуют с 25 марта. Остатки средств на счетах направляются на оплату услуг типографии.