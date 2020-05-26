COVID-19 обнаружили у ещё 8915 россиян: скончались 174 человека

Количество инфицированных COVID-19 россиян за сутки увеличилось на 8915 человек, живущих в 83 регионах, известили в оперативном штабе. На сегодняшний день общее число заболевших достигло отметки 362 342.

При этом, как отметили в штабе, в 41,1% не имелось выраженных проявлений болезни.

За сутки инфекция унесла жизни 174 человек. Излечился 12 331 гражданин.

По-прежнему наибольшее количество зараженных выявлено в Москве и области - 2830 и 817 соответственно.

По Северо-Западу более остальных заразились жители Петербурга - 363 человека (всего - 14 076), за сутки погибли 12 человек (всего - 150), излечились 154 (всего - 3744).

На втором месте по количеству заболевших в СЗФО Архангельская область - плюс 169 случаев. Следом идет Ямало-Ненецкий АО - плюс 59 и Ленобласть - плюс 58.