Средне-Невский судостроительный завод заложит теплоход для круизов по Енисею

В июле Средне-Невский судостроительный завод планирует заложить первый из двух пассажирских кораблей класса "река-море", предназначенных для Государственной транспортной лизинговой компании.

"Построенные СНСЗ суда будут работать на социально значимом маршруте "Красноярск - Дудинка - Красноярск" на реке Енисей", - гласит сообщение от предприятия.

Судно будет иметь три пассажирские палубы, палубу для прогулок и рулевую рубку. ГТЛК получит два транспортных средства, носящие проектный номер А45-90.2, в 2023 и 2024 годах. Каждое из них, оснащенное комфортабельными каютами, рассчитано на 245 пассажиров. Максимальная длина маршрута составляет 5 тысяч километров.