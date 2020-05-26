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11:59

В Петербурге снова разрешат киносъемки

фото ЗакС политика В Петербурге снова разрешат киносъемки

Петербургское правительство получило одобрение Роспотребнадзора на возобновление в городе кино- и видеосъемок, сообщает пресс-служба Смольного.

Условием для их проведения должна быть численность съемочной группы, не приевышающая 50 человек, а также обязательное соблюдение действующих санитарно-эпидемиологических правил, введенных в связи с пандемией коронавируса. От участников и организаторов процесса требуется также соблюдение и иных рекомендаций Роспотребнадзора.

По официальным данным, ежегодно комитет по культуре согласовывает съемки как минимум 80 кинофильмов. На нынешний год у чиновников хранятся заявки на съемку примерно десяти лент.

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