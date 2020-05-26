Беглов хочет, чтобы "слезы огорчения последнего звонка стали слезами радости выпускников"

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства 26 мая заявил, что для выпускников школ надо провести "большой, хороший праздник". Из-за сложившейся ситуации с коронавирусом он может пройти в онлайн-режиме, отметил губернатор.

Он поручил главе комитета по образованию Жанне Воробьевой и вице-губернатору города Ирине Потехиной продумать варианты проведения выпускного в течение недели.

- Посоветуйтесь со школьниками, посоветуйтесь с родителями, естественно, с Роспотребнадзором посоветуйтесь. Но нужно сделать хороший праздник, - заявил губернатор.

Он добавил, что на следующей неделе проведет специальное совещание по проведению выпускного. Беглов уточнил, что праздник должен понравиться школьникам:

- Сделайте так, чтобы слезы огорчения последнего звонка стали слезами радости выпускников.

Отметим, в проекте корректировке бюджета на 2020 год, прошедшем первое чтение в Законодательном собрании, исключается строка расходов на проведение праздника выпускников "Алые паруса". Однако официально об отмене мероприятия еще не сообщалось.

София Саттарова

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