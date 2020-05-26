Беглов о работающем отоплении: "Лучше тепло, чем холодно"

Губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что правительство долго не отключало отопление, чтобы жители города не простыли. Сейчас это очень опасно, считает Беглов.

Он уточнил, что к нему обращались петербуржцы с просьбой перестать отапливать дома. Правительство этот вопрос обсуждало и решило, что погода может резко измениться, из-за чего горожане рискуют заболеть и попасть в больницы.

- Сегодня очень опасно простыть, получить воспаление легких или еще какие-то другие заболевания. Это очень легко сделать. Потом попасть в больницу в тех сложных условиях, в которых сегодня находится здравоохранение, выполняя свой долг, создавать дополнительную работу, рисковать здоровьем горожан. Мы приняли решение, что пусть будет лучше тепло, чем холодно, - заявил Беглов.

Он добавил, что также правительство города отказалось от проведения проверок теплосетей весной из-за того, что петербуржцы стали больше времени проводить дома. Испытания планируется провести осенью, уточнил губернатор.

София Саттарова

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