Метростроевцы пробили ход к станции "Горный институт"

Работникам петербургского "Метростроя" удалось проложить ход к "Горному институту": в компании отчитались, что горнопроходческий щит "Аврора" вошёл в натяжную камеру строящейся станции.

"Есть сбойка!" - отчитались строители в своей группе "ВКонтакте", сопроводив пост небольшим видеоотчетом.

Натяжной камерой называется помещение, которое соединяет центральный зал станции с наклонным ходом. Купленная ранее у немецкого концерна тоннелепроходческих комплексов "Аврора" уже была задействована на работах, которые велись на станциях "Обводный канал", "Адмиралтейская" и "Спасская".

Напомним также, ранее в Смольном заявили, что открытие станции "Горный институт" (она же - "Большой проспект") состоится не раньше 2022 года.