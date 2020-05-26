Фонд Варламова собирает деньги на ремонт мельницы в Архангельской области

Фонд, основанный блогером и общественным деятелем Ильей Варламовым, начал сбор средств на восстановление старинной деревянной мельницы, расположенной в деревне Погорелец в Архангельской области. Ее появление относят к рубежу XVIII-XIX веков, а с середины прошлого века она пребывает в заброшенном состоянии. Инициаторы сбора денег утверждают, что после ремонта ветряную мельницу, принадлежавшую семье Дранниковых, которую репрессировали большевики, можно будет заново использовать по назначению. Нижнюю часть объекта уже удалось починить.

"Мы собираем деньги на следующий этап работ — разработку проекта реставрации верхнего яруса мельницы. Впоследствии он будет собран заново, по возможности с использованием старых материалов. Это сложная и кропотливая работа, перед которой нами будет составлен проект со всеми обмерами и архитектурно-конструкторскими чертежами", - говорится на сайте фонда.

Из требующихся 338 тысяч пока организаторам удалось собрать 7800 рублей.