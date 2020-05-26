В Москве у здания МВД задержали пикетчика, поддерживавшего создателя "Омбудсмена полиции"

Столичные правоохранители задержали активиста Виктора Немытова, стоявшего возле здания МВД в одиночном пикете в поддержку пребывающего под арестом создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, информирует "МБХ медиа".

Немытов держал в руках плакат с надписью "Свободу Владимиру Воронцову". Полицейские сначала переписали его паспортные данные, однако через некоторое время задержали для составления протокола, не уточнив при этом, по какой статье.

Ранее Тверской суд Москвы отправил Воронцова под арест. Его обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего московского полицейского "за нераспространение фотографий личного характера".

23 мая на Воронцова завели еще одно дело - о распространении порнографии.

Утром этого же дня правоохранители пришли с обыском к одному из администраторов "Омбудсмена полиции" Игорю Худякову в Вологде. Его задержали и увезли в Москву. Также в Telegram-канале проекта сообщается, что бывший администратор паблика под ником "Диана Ковалевская" - действующий сотрудник полиции – перестал выходить на связь после того, как с ним связалось начальство и попросило прибыть на место службы.

Воронцов категорически отрицает вину, заявляя, что дело носит заказной характер. 11 мая его поместили в больницу в СИЗО в состоянии средней тяжести.