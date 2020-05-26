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14:56

Горсуд отказался удовлетворять иск петербурженки, оспаривавшей введение масочного режима

фото ЗакС политика Горсуд отказался удовлетворять иск петербурженки, оспаривавшей введение масочного режима

Городской суд Петербурга не стал удовлетворять исковые претензии активистки Александры Матвеевой к Смольному: девушка оспаривала постановление правительства о введении масочного режима в городе, уведомили в объединенной пресс-службе судебных ведомств.

Девушка поясняла, что ношение как масок, так и перчаток не только доставляет дискомфорт, но может вызвать контактный дерматит. Кроме того, уверяла Матвеева, в СИЗ нет нужды, поскольку на улице люди мало контактируют между собой.

"Суд в удовлетворении требований отказал", - приводит резолюцию суда пресс-служба.

В Горсуд должен поступить ещё один аналогичный иск, поданный активистом Сергеем Алейниковым: он тоже оспаривает пункт об обязательном ношении СИЗ.

Александр Беглов обязал жителей Северной столицы носить на улице и в общественных местах маски и перчатки вплоть до 31 мая. За нарушение предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей.


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