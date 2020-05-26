Горсуд отказался удовлетворять иск петербурженки, оспаривавшей введение масочного режима

Городской суд Петербурга не стал удовлетворять исковые претензии активистки Александры Матвеевой к Смольному: девушка оспаривала постановление правительства о введении масочного режима в городе, уведомили в объединенной пресс-службе судебных ведомств.

Девушка поясняла, что ношение как масок, так и перчаток не только доставляет дискомфорт, но может вызвать контактный дерматит. Кроме того, уверяла Матвеева, в СИЗ нет нужды, поскольку на улице люди мало контактируют между собой.

"Суд в удовлетворении требований отказал", - приводит резолюцию суда пресс-служба.

В Горсуд должен поступить ещё один аналогичный иск, поданный активистом Сергеем Алейниковым: он тоже оспаривает пункт об обязательном ношении СИЗ.

Александр Беглов обязал жителей Северной столицы носить на улице и в общественных местах маски и перчатки вплоть до 31 мая. За нарушение предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей.

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