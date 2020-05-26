После открытия бассейны и фитнес-клубы будут принимать клиентов по записи

Роспотребнадзор выпустил свежие рекомендации, касающиеся коронавирусной пандемии и противостоянию ей. Согласно ним, после того, как к обычному режиму работы вернутся бассейны и фитнес-клубы, то пользоваться их услугами можно будет только по предварительной записи.

Кроме того, тренажеры предписывается расставлять не меньше, чем на дистанции в полтора метра. Часть кабинок для переодевания станут запирать на ключ, а напитки прекратят разливать в открытую посуду.

Снятие специальных ограничений, вызванных пандемией, по мнению ведомства, должно происходить в три этапа, причем случай бассейнов и фитнес-клубов - первоочередной. Около половины регионов, по оценке Роспотребнадзора, способно освободить их от запретов уже сегодня.