Муниципалы МО "Южно-Приморский" решили обновить свой молодежный совет

В муниципальном образовании "Южно-Приморский" перезапустят молодежный совет, сообщил ЗАКС.Ру местный депутат Валерий Веремейчик.

Соответствующее решение мундепы приняли на заседании 26 мая. По словам Веремейчика, с идей обновления молодежного органа выступили депутаты Александр Часнык, Александр Кузнецова и он сам.

"Нынешний молодежный совет муниципалитета был сформирован прошлым созывом депутатов в 2018 году. Сейчас фактически он бездействует. К тому же его полномочия истекли, и согласно положения о молодежном совете МО "Южно-Приморский" новый депутатский корпус должен сформировать новый состав совета", - заявил муниципал.

Заявки в новый состав молодежного совета муниципалитет будет принимать до 19 июня.