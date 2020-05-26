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19:53

Чиновники Центрального района объясняют уничтожение портрета Бродского его несогласованностью

фото ЗакС политика Чиновники Центрального района объясняют уничтожение портрета Бродского его несогласованностью

Петербургские чиновники отреагировали на получившее широкую огласку уничтожение коммунальными службами портрета поэта Иосифа Бродского, который художник Олег Лукьянов нарисовал на фасаде дома по улице Пестеля. Представители власти уверены, что со стороны автора не было попыток соблюсти традиционную процедуру.

"В нашем районе есть дворы и стены с рисунками, которые всех радуют, и их никто не пытается стереть, ни одна жилищно-коммунальная служба. Были даже специальные конкурсы на уровне города, когда на стенах что-то рисовали. Для того чтобы вернуть рисунок, пускай, не на том месте, а на другом, согласованном, нужно просто пойти и сделать все по плану, как написано. Есть понятный, простой механизм. Да, он не быстрый, это не за два часа делается. Но он есть, он вполне всем доступен", - приводит "Интерфакс" комментарий, полученный у пресс-службы Центрального района.

В комитете по градостроительству и архитектуре тоже рассказали, что обращений по поводу портрета Бродского к ним не поступало, но при этом добавили, что в городе в принципе не имеется ни одного официально согласованного произведения стрит-арта.

После того, как портретное изображение поэта закрасили, на стене дома стали появляться протестные надписи горожан, не согласных с таким развитием событий.

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