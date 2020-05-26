Цыпляева удручает неготовность петербургского руководства к публичности

Политик, член комитета гражданских инициатив Сергей Цыпляев выделил одну из слабых черт, которая, с его точки зрения, присуща сегодняшнему петербургскому руководству. Для него это главным образом плохие способности высокопоставленных чиновников к диалогу с обществом и к обратной связи.

"Где эти разговоры по телевидению и объяснения, почему принимаются такие меры? Вчера Беглов объясняет, что маски неэффективны и перчатки не нужны, а сегодня вводит решение, что маски и перчатки обязательны. Кто объясняет, почему это так? Расскажите, покажите. Этот диалог, эта публичная политика, к сожалению, еще не выстроилась", - отметил он в интервью "Эху Петербурга".

В качестве примера для подражания в этом смысле он привел поведение американского президента 1930-1940-х годов Франклина Делано Рузвельта, но до него, констатирует бывший петербургский полпред, виднейшим представителям Смольного еще очень далеко, и события, связанные с пандемией коронавируса, это наглядно Цыпляеву демонстрируют.