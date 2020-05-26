Беглов поручил ввести в строй все новые школы до начала учебного года

Петербургский губернатор Александр Беглов поставил перед подчиненными обязательную к исполнению задачу - сделать так, чтобы все новые школы смогли открыться к началу следующего учебного года, передает пресс-служба Смольного.

"Необходимо выполнить плановые ремонтные работы, произвести закупки и полностью оснастить новые образовательные учреждения. Обстоятельства сложились так, что времени на все это у нас осталось не так много – помешали длительные ограничения. Но учебный год должен начаться 1 сентября, и к этому времени все должно быть готово", - гласит его устное распоряжение.

Проверять качество и скорость работ в запланированных к открытию образовательных учреждений он начнет с первой недели июня. Еще одно поручение Беглова касается выдачи продуктовых наборов: все школьники должны иметь возможность получить их до конца мая. Наконец, глава города объявил, что ждет предложений относительно организации выпускного вечера, который прошел бы безопасно и при этом в режиме "оффлайн".

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