В МВД пообещали не наказывать жертв домашнего насилия за нарушение режима самоизоляции

Граждан, которые нарушили режим самоизоляции в ситуации домашнего насилия, освободят от ответственности за это, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на ответ МВД.

Обращение в правительство направили девять НКО, которые работают с жертвами домашнего насилия. Еще в марте они спрогнозировали всплеск домашнего насилия в режиме самоизоляции: так уже случилось в ряде европейских стран и Китае. Правозащитники просили разъяснить полицейским, что они обязаны реагировать на сообщения о насилии в семье и просили не привлекать к ответственности пострадавших от домашнего насилия, которым пришлось нарушить карантин.

В МВД заверили, что полиция реагирует незамедлительно "на каждое сообщение граждан о противоправных деяниях, в том числе о фактах бытового насилия". Также ведомство сообщило, что "лица, допустившие нарушения режима самоизоляции в состоянии крайней необходимости, в соответствии с действующим законодательством РФ не подлежат ответственности".

Ранее в Красноярске на двух девушек составили протоколы о нарушении режима самоизоляции после того, как рассказали патрульным о том, что их изнасиловали и украли у них телефоны и ювелирные украшения. Насильник был найден и задержан. Административная комиссия Свердловского района города штрафовать девушек отказалась.