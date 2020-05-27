СМИ: Саммит ШОС в Петербурге перенесут из-за коронавируса

Президент Владимир Путин решил перенести саммит Шанхайской организации сотрудничества из-за эпидемии коронавируса, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По данным агентства, саммит могут провести ближе к осени. Изначально он был запланировано на 22-23 июля в Петербурге. Источник пояснил, что причиной стала эпидемиологическая обстановка, которая не нормализовалась до конца во всех странах – участницах ШОС.

Провести саммит ШОС в режиме видеоконференции возможности нет из-за недостаточного уровня взаимодействия в таком формате, пояснил источник. По его словам, требуется очная встреча, поскольку есть необходимость "обстоятельного обмена мнениями".

В мире зафиксировано уже более 5,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекции. В России пока известно о 362 тысячах заболевших.