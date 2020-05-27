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11:18

Бездудный назвал объединение НАО и Архангельской области исключительно экономическим вопросом

фото ЗакС политика Бездудный назвал объединение НАО и Архангельской области исключительно экономическим вопросом

Врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный во "ВКонтакте" заявил, что вопрос объединения региона с Архангельской областью исключительно экономический, и спешка в нем не нужна.

"Многие пытаются вывести тему в политическую плоскость. Но с таким подходом не согласен — это исключительно экономический вопрос. И звучит он так: должна ли речь идти о создании мегасубъекта или же об участии в глобальном федеральном проекте по развитию Арктики в качестве нескольких субъектов? Чтобы ответить на этот вопрос нужно провести большую работу, аккуратно взвесить все за и против", - заявил Бездудный.

По словам врио главы НАО, решение "должно и будет приниматься" жителями НАО. "Все разговоры о референдуме сегодня преждевременны", - подчеркнул Бездудный.

Тем временем подавляющее большинство жителей НАО выступает против слияния с Архангельской областью, пишет "Медуза". Многие клеют стикеры с лозунгом "Я/Мы против объединения Архангельской области и НАО" на автомобилях, окнах домов, его можно увидеть на значках, аватарках в соцсетях. с такими плакатами выходят в пикеты. Вечером на площади Ленина в Нарьян-Маре поют гимна НАО. Под петицией против объединения за 10 дней подписали более 10 тысяч человек: в НАО насчитывается 34 тысячи избирателей.

Меморандум об объединении регионов  Бездудный и врио главы Архангельской области Александр Цыбульский подписали  13 мая.

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