Общежитие Политеха с 500 студентами закрыли на карантин

Из-за того, что в общежитии №13 для иностранных студентов Политеха на Гражданском проспекте было вывлено инфицирование коронавирусом, здание превратили в обсерватор, сообщили в вузе. Запертыми на карантин оказались около 500 обитателей общежития.

"Посольства и консульства тех стран, студенты которых оказались в обсервации, поставлены в известность. Вход и выход из корпуса запрещен для всех проживающих", - гласит сообщение.

Ориентировочно такое положение дел сохранится до 4 июня. Руководство Политеха заявило о том, что готово единовременно выплатить всем закрытым в обсерваторе студентам по 4 тысячи рублей. Деньги придут на банковскую карту.

Всего в Петербурге коронавирусную инфекцию с начала пандемии нашли у 14463 людей. Для 158 из них она обернулась летальным исходом.