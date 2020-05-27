У петербургских муниципалов за год нашли нарушения на 325 млн рублей

В 2019 году контрольно-счетная палата Петербурга обнаружила нарушения на 325 млн рублей в финансово-бюджетной деятельности муниципальных образований города, сообщил 27 мая председатель КСП Вадим Лопатников во время своего отчета перед депутатами ЗакСа.

По его словам, КСП за отчетный период проверила семь муниципалитетов.

- Значительный объем нарушения приводит к нецелевому расходованию бюджетных средств, - отметил Лопатников.

Также палата за год проверила администрации шести районов Петербурга. Больше всего нарушений сотрудники КСП обнаружили в Калининском районе.

В целом, при проверке органов власти и госпредприятий были найдены нарушения на общую сумму 65,9 млрд рублей.