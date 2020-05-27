18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:42

Беглов поздравил сотрудников РНБ с 225-летием библиотеки

фото ЗакС политика Беглов поздравил сотрудников РНБ с 225-летием библиотеки

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с 225-летием Российской национальной библиотеки ее сотрудников и директора Александра Вершинина, сообщили в Смольном.

Беглов напомнил, что РНБ – это старейшая публичная и первая национальная библиотека России. Он назвал ее одним из самых значимых культурных учреждений Петербурга и страны, а фонд библиотеки – одним из самых больших в мире. Он подчеркнул, что библиотека продолжала работать даже в годы блокады Ленинграда, а ее сотрудники выступали в воинских частях и госпиталях.

Также Беглов поздравил всех работников библиотек Петербурга с Общероссийским днем библиотек.  Он отмечается в день основания РБН.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
16:15 Шлосберг отказал Путину в моральном праве проводить военный парад 24 июня

15:55 В Кремле отказались комментировать иск бывшего главы Чувашии к Путину

15:27 Бывшего замглавы Калининского района Сапижака отпустили под подписку о невыезде

14:59 Песков заявил, что дата голосования по поправкам в Конституцию не определена

14:26 Музейные парки Петергофа и Царского села могут открыть до середины июля

13:59 Прокуратура извинилась перед бывшим фигурантом "московского дела"

13:52 Житель Вологды подал в суд на Кадырова из-за комендантского часа в Чечне

13:40 Суд в Калмыкии прекратил дело вдовы Лужкова о клевете

13:38 Шульман об укрупнении Архангельской области: Идея так себе

13:17 Муниципал: Член ЦИК Булаев о работе Горизбиркома Петербурга: "Можем, когда хотим"

12:57 Муниципал: Центризбирком извинился перед экс-кандидатом в депутаты "Озера Долгого" Маминым

12:57 Матвиенко поздравила петербуржцев с Днем города

12:50 Псковский губернатор просит Путина прислать ему "подкрепление" из медиков

12:42 Беглов поздравил сотрудников РНБ с 225-летием библиотеки

12:33 Муниципал: У петербургских муниципалов за год нашли нарушения на 325 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru