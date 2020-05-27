Матвиенко поздравила петербуржцев с Днем города

Спикер Совета Федерации, бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко направила губернатору Александру Беглову и спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову поздравительную телеграмму к 317-летию города, сообщили в Смольном.

Матвиенко поздравила всех горожан с Днем основания Петербурга. Она заявила, что Петербург – это "не только величественные архитектурные ансамбли, прекрасные набережные, мосты и удивительные памятники, но и олицетворение невероятной стойкости и силы духа людей, выживших в блокадном кольце". Она выразила уверенность, что Петербург продолжит "вносить достойный вклад в решение общенациональных задач, а горожане будут и впредь делать все возможное для его процветания". Она пожелала всем добра, успехов и новых достижений.

Матвиенко была губернатором Петербурга в 2003 – 2011 годах.

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