Суд в Калмыкии прекратил дело вдовы Лужкова о клевете

Мировой суд судебного участка № 6 Элисты прекратил уголовное дело в отношении вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной о клевете, передает ТАСС.

Частный обвинитель отказался от обвинения в адрес Батуриной. Дело рассматривалось по ч.1 ст. 128.1 УК РФ.

Дело в отношении Батуриной возбудили по требованию финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента "Интеко" Виктора Батурина – брата вдовы Лужкова. Поводом стало заявление Батуриной о том, что в отношении Манжеева расследуется уголовное дело о получении доступа к ее средствам с помощью поддельных документов.

Батурина в январе обжаловала решение суда об объявлении ее в розыск.