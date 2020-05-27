Житель Вологды подал в суд на Кадырова из-за комендантского часа в Чечне

Житель Вологды Дмитрий Губин подал в Верховный суд Чечни иск к главе республики Рамзану Кадырову, требуя признать незаконным, в том числе, введение запрета на выход на улицу с 20:00 до 08:00 на территории Чечни, сообщает "МБХ медиа".

По словам Губина, его цель – отмена неправомерного, по его мнению указа, чтобы "на основании решения суда подать обращение о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий". В иске Губин указал, что собирается переехать в Чечню и купить там жилье, но не может сделать этого из-за ограничения. Он подчеркнул, что комендантский час может быть введен только в случае объявления чрезвычайной ситуации, но такого объявления не было.

Введение таких ограничений может нарушать несколько статей Конституции, в том числе право на свободное передвижение, считает Губин.

Из-за эпидемии коронавируса с 3 апреля в Чечне запрещено выходить на улицу с 20:00 до 08:00, также запрещено движение транспорта. Исключение сделано для некоторых организаций и служб, которые имеют право на проезд в ночное время. С 5 апреля въезд и выезд из Чечни закрыт.