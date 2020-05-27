Музейные парки Петергофа и Царского села могут открыть до середины июля

Министр культуры Ольга Любимова собирается обратиться в Роспотребнадзор с предложением позволить паркам при крупных музеях открыться раньше намеченных сроков, то есть, до середины июля, о чем говорится на сайте министерства. Среди таких территорий заметное место занимают зеленые зоны на Северо-Западе страны.

"С такой просьбой к нам обратились руководители ряда всемирно известных музеев: Петергофа, Царского села, Павловска, Музеев Московского Кремля, Кижей, Архангельского и Музея Победы. Все они обладают значительными парковыми пространствами", - гласит сообщение.

Для чиновницы это особенно важно, поскольку в 2020 году по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, как она считает, следует больше соприкасаться с драматичными событиями 1940-х годов, что в наибольшей степени позволяет сделать Музей Победы.

Любимова будет настаивать на обязательном условии - соблюдении посетителями санитарно-эпидемиологических мер предосторожности, а также, если вход предусматривается платным, на реализации билетов через интернет.