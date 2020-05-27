Вишневский попросил Эргашева защитить медиков поликлиники №38 от давления начальства

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский обратился к вице-губернатору Олегу Эргашеву с требованием остановить давление на медиков 38-й поликлиники Центрального района, сообщил депутат в соцсетях.

По словам Вишневского, 25 мая к нему обратилась врач поликлиники Екатерина Загородних и еще несколько сотрудников стоматологического отделения, которых перевели в начале апреля в подразделение по забору биоматериала у людей с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него. Медики рассказали, что не получили выплаты, которые Смольный пообещал всем работающим с коронавирусными пациентами.

26 мая Вишневский обратился к Беглову с просьбой дать указание о проверке ситуации и выплатить медикам деньги. Однако на следующий день, 27 мая, Загородних столкнулась с давлением.

- К ним пришла комиссия. Сказали: "Сейчас возьмём вас под особый контроль. Будем записывать, когда вы пришли на работу и когда ушли", - рассказал Вишневский.

Такую реакцию на обращение врачей по поводу выплат депутат счел недопустимой и возмутительной. Он просит Эргашева принять меры для прекращения давления на Загородних и наказать виновных в нем, взяв вопрос на личный контроль.

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