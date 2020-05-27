Facebook заблокировал страницу MR7 из-за жалоб на тексты о коронавирусе в Петербурге

Facebook блокирует публикации MR7 о ситуации с коронавирусом в больницах Петербурга, сообщает MR7.

В ответ на попытки опубликовать ссылки в соцсети Facebook сообщает администраторам паблика, что публикации "нарушают правила сообщества". В частности, блокировке подверглись тексты Галины Артеменко и Анастасии Гавриэловой. Главный редактор MR7 Сергей Ковальченко на своей странице в Facebook рассказал, что случилось это из-за жалоб на то, что публикации якобы являются спамом и оскорбительным контентом. Он заявил, что публикации могут "оскорблять" только "тех, кто платит петербургским медикам за работу с больными COVID-19 за часы и минуты, а не полной доплатой". Он подчеркнул, что статьи издания – это "информация, фиксация той трагической и критической ситуации, которая сложилась в Петербурге с пандемией коронавируса".

MR7 публиковал статьи о том, как врачи ищут средства индивидуальной защиты для своих сотрудников и сталкиваются с нехваткой специалистов ("Главный врач — как в ларьке, сам ищет СИЗ для своих"), о том, как медработники в Петербурга не получали необходимые выплаты за работу с коронавирусными пациентами ("Нам заплатили не за риск, а за часы и минуты"), о том, как врачи сами заражаются во время работы (COVID привёл Александру в Москву"). Также издание освещало ситуацию в Ленэкспо и ПНИ.