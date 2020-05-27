Ответ Смольного о числе заболевших медиков вызвал у Вишневского новые вопросы

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский получил долгожданный для себя ответ от председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца относительно числа городских медиков, заболевших во время работы с коронавирусными пациентами. Приведенные цифры навели политика на новые сомнения и догадки.

Из официального ответа следует, что всего признано зараженными инфекцией COVID-19 около трех тысяч, однако только 2100 из них заболели "в связи с исполнением трудовых обязанностей". В связи с этим и учитывая действующие правила компенсационных выплат "яблочник" опасается, что порядка девятисот медицинских сотрудников рискуют не получить денег за издержки своей работы.

"И да, я в своем обращении просил ежедневно выкладывать эту информацию на сайте. Чтобы и граждане, и СМИ знали точную информацию - а не питались слухами. Но об этом в ответе ничего нет. Скорее всего, по каким-то соображениям эту информацию не хотят делать открытой для всех", - добавил также Вишневский в своем Telegram-канале.

Подхватившие коронавирус на работе медики вправе претендовать на выплату в размере 300 тысяч рублей. Официально объявлено о 91 таком случае.

По состоянию на 27 мая официально инфицированы коронавирусом 14463 петербуржца. Еще 158 человек с ним ушли из жизни.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.