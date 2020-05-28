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10:37

Число заболевших коронавирусом в России возросло до 379 тысяч

фото ЗакС политика Число заболевших коронавирусом в России возросло до 379 тысяч

В России за последние сутки выявлен 8371 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших возросло до 379 051, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В Петербурге заболели еще 383 человека, в общей сложности 14819 тысяч. В Ленобласти прибавился 51 заболевший, всего 2660. 

В Архангельской области прибавилось 127 заболевших, в Вологодской – 59, в Коми – 50, в Мурманской – 46. В Новгородской области заболели еще 45 человек, в Псковской – 42, в Калининградской – 38, в Карелии – 18, в НАО – 2.

Умерли за минувший день, по официальным данным, 174 пациента с коронавирусом, общее число смертей за время эпидемии составило 4142 человека. Выздоровели всего 150 993 человека.

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