В Госдуме хотят наказывать россиян за участие в зарубежных мероприятиях нежелательных организаций

Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству в дела России предлагает наказывать россиян за участие в зарубежных мероприятиях организаций, которые признаны в РФ нежелательными, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу комиссии Василия Пискарева.

"На площадках зарубежных СМИ и неправительственных организаций, деятельность которых в России признана нежелательной, происходит не только обучение наших граждан навыкам вовлечения молодежи в наркопотребление, но и подготовка активистов для цветных революций, для организации погромов в России", - заявил Пискарев.

По его мнению, нужно привлекать к ответственности участников этих мероприятий так же, как если бы они участвовали в них в России. Пискарев добавил, что соответствующие поправки в КоАП уже подготовлены.