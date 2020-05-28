Петербургский журналист вышел на акцию в поддержку Азара и других задержанных коллег

Журналист радиостанции "Эхо Москвы в Петербурге" Арсений Веснин вышел на одиночный пикет в поддержку арестованного сотрудника "Новой газеты" Ильи Азара и задержанных московских коллег. Акция проходит 28 мая у станции метро "Гостиный двор", передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам Веснина, невозможно сидеть дома и наблюдать, как твоих коллег задерживают за одиночное пикетирование. Такие акции вполне законны, считает журналист.

- Я вышел в первую очередь потому что уверен, что задерживать людей в одиночном пикете незаконно. Вот я тут стою, я кому-то мешаю? - пояснил Веснин.

Акция журналиста привлекла внимание полиции. Сотрудник правоохранительных органов сообщил Веснину, что пикетирование в городе сейчас запрещено, проверил его документы и отправился советоваться с кем-то по телефону.

Напомним, Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара за одиночный пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. В защиту коллеги выступили московские журналисты. Они решили выйти с пикетами к зданию МВД на Петровке, 38. Практически сразу после старта акции начались задержания. В автозаки отправились главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, журналисты "Эха Москвы" Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр, главред издания "Такие дела" Анастасия Лотарева и другие.