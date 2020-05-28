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17:36

Полиция Петербурга ответила депутатам на просьбу не штрафовать граждан за отсутствие маски

фото ЗакС политика Полиция Петербурга ответила депутатам на просьбу не штрафовать граждан за отсутствие маски

Управление МВД по Петербургу ответило на обращение депутатов ЗакСа с просьбой не штрафовать граждан за отсутствие масок или перчаток, сообщил в соцсетях депутат Борис Вишневский.

Оппозиционные депутаты просили МВД не штрафовать граждан за появление на улице и в общественных местах без масок или перчаток, ограничиваясь только профилактическими мерами и не составляя протоколов об административном правонарушении. Пока в Петербурге не было подобных случаев, но при этом за неиспользование СИЗ в Петербурге грозит штраф в 4 тысячи рублей.

В ответе нет прямого ответа на просьбу депутатов. В МВД подчеркнули, что работа полиции "осуществляется исключительно в правовом русле в соответствии с принципами соблюдения прав и свобод человека и гражданина", а из-за эпидемиологической ситуации "все мы переживаем непростой период, связанный с определенными ограничениями".

"Данное обстоятельство требует от нас повышенной ответственности и гражданской позиции. Это справедливо и для сотрудников полиции, которые являются частью общества и, разумеется, сложившаяся ситуация учитывается при организации работы и постановке задач полиции", - говорится в ответе.

В МВД выразили уверенность, что "ответственная гражданская позиция каждого петербуржца в этот сложный период" поможет городу "достойно противостоять распространению инфекции".

С 12 мая в Петербурге действует обязательный масочный режим из-за эпидемии коронавируса.


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