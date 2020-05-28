18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:55

Жители Пушкина взволнованы массовой вырубкой деревьев без информационного щита

фото ЗакС политика Жители Пушкина взволнованы массовой вырубкой деревьев без информационного щита

Жители Пушкинского района пожаловались администраторам сообщества "Гражданин Пушкин" на то, что во дворах сразу пяти домов по улице Алексея Толстого как минимум с 26 мая рубят деревья. При этом муниципалы, в чью компетенцию входит такого рода деятельность, сослались на контракт, по которому нужно было срубить всего два дерева. Однако, сообщают местные граждане, характерными метками "украсили" еще около трех десятков стволов, состояние которых вовсе не кажется им критическим.

Активистов беспокоит отсутствие информационного щита, из содержания которого можно было бы что-то понять про план и исполнителей работ.

По стремительно распространяющимся слухам, во дворе на месте насаждений могут организовать автомобильную парковку.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:34 СК предъявил обвинения трем фигурантам дела о фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

17:03 Журналисты и политики требуют освободить Илью Азара из-под ареста

16:32 В Госдуме хотят наказывать россиян за участие в зарубежных мероприятиях нежелательных организаций

15:52 Смирнова, Фельгенгауэр и Плющева задержали у здания МВД за пикеты в поддержку Азара

14:20 ГИК увеличил состав ТИК №3 из-за находящегося под "опекой уголовно-исполнительной системы" члена комиссии

14:18 Милонов уверен, что у российских семей мультфильм о каминг-ауте вызовет "отвращение"

13:46 Вокзал на станции Горелово приобрел статус регионального памятника

13:01 Илью Азара арестовали на 15 суток за пикет в поддержку основателя "Омбудсмена полиции"

12:23 Девочка с плаката о поправках в Конституцию оказалась лицом "Сбербанка", Tele2 и молдавской партии

12:16 По оценке Титова, российский бизнес стали больше "кошмарить"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
19:18 ОБСЕ требует срочно освободить задержанных в Москве 28 мая журналистов

19:17 На Невском проспекте задерживают активистов за одиночные пикеты в поддержку Азара

18:59 Полиция не разрешает активисту "Весны" уйти с пикета в поддержку задержанных журналистов

18:55 Жители Пушкина взволнованы массовой вырубкой деревьев без информационного щита

18:34 СК предъявил обвинения трем фигурантам дела о фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

18:30 В Петербурге с лета смягчают обязательный "масочный режим"

17:45 ФБК о задержаниях журналистов: Это же самый настоящий беспредел

17:36 Полиция Петербурга ответила депутатам на просьбу не штрафовать граждан за отсутствие маски

17:25 Миронов хочет, чтобы из-за пандемии у северян "не сгорел" льготный отпуск

17:21 Петербургский журналист вышел на акцию в поддержку Азара и других задержанных коллег

17:03 Журналисты и политики требуют освободить Илью Азара из-под ареста

16:48 РЖД прекращает рассаживать пассажиров по "антивирусному" принципу

16:32 В Госдуме хотят наказывать россиян за участие в зарубежных мероприятиях нежелательных организаций

16:18 Максим Шевченко предлагает вместо парада 24 июня провести день врача

16:07 Замглавы Института истории и политики МПГУ: Голосование по поправкам нельзя откладывать

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru