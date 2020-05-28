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19:17

На Невском проспекте задерживают активистов за одиночные пикеты в поддержку Азара

фото ЗакС политика На Невском проспекте задерживают активистов за одиночные пикеты в поддержку Азара

Полиция задержала двоих активистов на петербургской акции в поддержку арестованного журналиста "Новой газеты" Ильи Азара и его задержанных позже коллег, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Сторонники "Весны" проводят свои одиночные пикеты на Невском проспекте у станции метро "Гостиный двор". 

В автозак отправили активиста Илью Любимова, которого сотрудники правоохранительных органов просили задержаться, когда он уже свернул плакат, и Екатерину Бушкову. 

Полиция предупредила собравшихся продолжить серию пикетов после задержанных сторонников, что их тоже задержат, если они будут участвовать в акции. 

Ранее с плакатом в поддержку задержанных коллег к станции метро "Гостиный двор" выходил журналист "Эха Москвы в Петербурге" Арсений Веснин. 

Напомним, Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара за одиночный пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. В защиту коллеги выступили московские журналисты. Они решили выйти с пикетами к зданию МВД на Петровке, 38. Практически сразу после старта акции начались задержания. В автозаки отправились главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, журналисты "Эха Москвы" Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр, главред издания "Такие дела" Анастасия Лотарева и другие. 

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