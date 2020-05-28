ОБСЕ требует срочно освободить задержанных в Москве 28 мая журналистов

Официальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир потребовал от российских органов власти через Twitter немедленного освобождения представителей журналистского цеха, которых задержали на одиночных пикетах в поддержку коллеги Ильи Азара. Дезир называет имена Татьяны Фельгенгауэр, Александра Плющева (оба - "Эхо Москвы"), а также Сергея Смирнова ("Медиазона").

Перечисленных выше журналистов, а также Михаила Фишмана и Викторию Ивлеву доставили с пикетов, на которых они, соблюдая масочно-перчаточный режим, выражали протест против ареста на 15 суток своего коллеги из "Новой газеты" Ильи Азара. Последний, в свою очередь, на этой неделе выходил в пикет за создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, которого обвиняют в распространении порнографии.