18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

28 мая, 20:35

В Москве из ОВД отпустили журналистов-пикетчиков

фото ЗакС политика В Москве из ОВД отпустили журналистов-пикетчиков

Из столичного отдела полиции выпустили журналистов, задержанных 28 мая за одиночные пикеты у здания МВД - Татьяну Фельгенгауэр, Александра Плющева, Сергея Смирнова, о чем последний сообщил в социальных сетях. При этом всего задержаний было восемь. Среди задержанных числились журналисты Михаил Фишман, Анастасия Лотарева, Илья Васюнин, Виктория Ивлева, писательница Алиса Ганиева.

"Сознавая противоправный характер своих действий, заранее зная и предвидя их вредные последствия, желая наступления таких последствий...", - гласит один из речевых оборотов в протоколе, оформленном на главреда "Медиазоны" Смирнова.

На всех выпущенных из ОВД составили протоколы по двум статьям КоАП - 20.2 и 3.18.1 (нарушение порядка проведение акции и нарушение режима самоизоляции). Суды состоятся, соответственно, 17 и 26 июня. Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов уже выразил свое публичное несогласие с действиями правоохранителей, пообещав, что будет добиваться справедливости: "потому что их свобода - это и ваша свобода".

Журналисты поддерживали своего коллегу Илью Азара, который ранее за одиночный пикет получил 15 суток спецприемника.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

28 мая, 18:55 Жители Пушкина взволнованы массовой вырубкой деревьев без информационного щита

28 мая, 18:34 СК предъявил обвинения трем фигурантам дела о фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

28 мая, 17:03 Журналисты и политики требуют освободить Илью Азара из-под ареста

28 мая, 16:32 В Госдуме хотят наказывать россиян за участие в зарубежных мероприятиях нежелательных организаций

28 мая, 15:52 Смирнова, Фельгенгауэр и Плющева задержали у здания МВД за пикеты в поддержку Азара

28 мая, 14:20 ГИК увеличил состав ТИК №3 из-за находящегося под "опекой уголовно-исполнительной системы" члена комиссии

28 мая, 14:18 Милонов уверен, что у российских семей мультфильм о каминг-ауте вызовет "отвращение"

28 мая, 13:46 Вокзал на станции Горелово приобрел статус регионального памятника

28 мая, 13:01 Илью Азара арестовали на 15 суток за пикет в поддержку основателя "Омбудсмена полиции"

28 мая, 12:23 Девочка с плаката о поправках в Конституцию оказалась лицом "Сбербанка", Tele2 и молдавской партии


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
0:32 Цепная реакция задержаний

28 мая, 23:12 Скончался оппозиционер Сергей Мохнаткин

28 мая, 20:59 Шендерович напомнил инициаторам задержаний журналистов о судьбе городовых в 1917 году

28 мая, 20:35 В Москве из ОВД отпустили журналистов-пикетчиков

28 мая, 20:34 В петербургской акции в поддержку Азара принял участие велосипед

28 мая, 19:47 В Петербурге продлили на полмесяца противопожарный режим

28 мая, 19:18 ОБСЕ требует срочно освободить задержанных в Москве 28 мая журналистов

28 мая, 19:17 На Невском проспекте задерживают активистов за одиночные пикеты в поддержку Азара

28 мая, 18:59 Полиция не разрешает активисту "Весны" уйти с пикета в поддержку задержанных журналистов

28 мая, 18:55 Жители Пушкина взволнованы массовой вырубкой деревьев без информационного щита

28 мая, 18:34 СК предъявил обвинения трем фигурантам дела о фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

28 мая, 18:30 В Петербурге с лета смягчают обязательный "масочный режим"

28 мая, 17:45 ФБК о задержаниях журналистов: Это же самый настоящий беспредел

28 мая, 17:36 Полиция Петербурга ответила депутатам на просьбу не штрафовать граждан за отсутствие маски

28 мая, 17:25 Миронов хочет, чтобы из-за пандемии у северян "не сгорел" льготный отпуск

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru