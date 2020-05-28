В Москве из ОВД отпустили журналистов-пикетчиков

Из столичного отдела полиции выпустили журналистов, задержанных 28 мая за одиночные пикеты у здания МВД - Татьяну Фельгенгауэр, Александра Плющева, Сергея Смирнова, о чем последний сообщил в социальных сетях. При этом всего задержаний было восемь. Среди задержанных числились журналисты Михаил Фишман, Анастасия Лотарева, Илья Васюнин, Виктория Ивлева, писательница Алиса Ганиева.

"Сознавая противоправный характер своих действий, заранее зная и предвидя их вредные последствия, желая наступления таких последствий...", - гласит один из речевых оборотов в протоколе, оформленном на главреда "Медиазоны" Смирнова.

На всех выпущенных из ОВД составили протоколы по двум статьям КоАП - 20.2 и 3.18.1 (нарушение порядка проведение акции и нарушение режима самоизоляции). Суды состоятся, соответственно, 17 и 26 июня. Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов уже выразил свое публичное несогласие с действиями правоохранителей, пообещав, что будет добиваться справедливости: "потому что их свобода - это и ваша свобода".

Журналисты поддерживали своего коллегу Илью Азара, который ранее за одиночный пикет получил 15 суток спецприемника.