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28 мая, 23:12

Скончался оппозиционер Сергей Мохнаткин

фото ЗакС политика Скончался оппозиционер Сергей Мохнаткин

На 67-м году жизни в московской больнице скончался правозащитник и оппозиционер Сергей Мохнаткин, об этом вечером 28 мая сообщили в Facebook Григорий Михнов-Войтенко и Виктор Шендерович

"Его убивали много лет, и его убили. Тоска и ярость", - написал Шендерович. 

Жена Мохнаткина Анна Кречетова подтвердила "МБХ Медиа", что ее супруг скончался. По ее словам, он находился в реанимации больницы № 67 в Москве.

Ранее Кречетова сообщала СМИ об ухудшении состояния здоровья оппозиционера. По ее мнению, виной тому могло быть несвоевременное оказание медицинской помощи. "С середины ноября 2019 года вследствие множественных переломов позвоночника Сергей потерял возможность ходить. Боли, которые он испытывал в это время, были настолько сильными, что ему приходилось вызывать скорую помощь практически каждый день. Но все это время ему отказывали в госпитализации, утверждая, что непосредственной угрозы для его жизни нет. Между тем, спондилодисцит — заболевание, которое развилось вследствие переломов позвоночника, — несет угрозу для жизни и требует пребывания в стационаре" , - цитирует Кречетову "Северо-Запад. МБХ медиа".

В 2010 году Сергей Мохнаткин был приговорен к 2,5 годам лишения свободы за нападение на полицейского. Весной 2012 года его помиловал президент Дмитрий Медведев. Сам активист утверждал, что ни на кого не нападал и лишь пытался защитить женщину от сотрудника полиции. В 2014 году оппозиционер был приговорен к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в нападении на полицейского по время акции "Стратегия-31" в 2013 году в Москве. В 2016 году его осудили на 11 месяцев за оскорбление представителя власти. В 2018 году он вышел на свободу. Во время своего пребывания в колонии Мохнаткин неоднократно жаловался на избиения, в результате которых он получил травму позвоночника, рассказывал, что ему отказывали в медицинской помощи. 

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