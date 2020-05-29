Суд не стал арестовывать петербуржцев, устроивших пикник на Вечном огне в Кронштадте

Кронштадтский райсуд Петербурга счел, что трое петербуржцев, решивших пожарить сосиски на Вечном огне Братской могилы рабочих и матросов в Кронштадте, могут остаться на свободе, уведомляет объединенная пресс-служба судебных ведомств города.

На воле останутся обвиняемые Анна Кухарева, Светлана Дремина и Николай Поликарпов.

Напомним, ночью 24 мая компания друзей решила полакомиться колбасными деликатесами и кондитерскими изделиями, приготовленными на огне, горящим в мемориале. Насытившись, фигуранты разбирательства уехали, оставив после себя мусор. Следователи сочли, что горожане осквернили память усопших моряков и поиздевались над объектом культнаследия.

Поликарпова, Кухареву и Дремину задержали во вторник, 26 мая. Свою вину они признали и раскаялись в содеянном.

Фигурантам дела инкриминируют надругательство над могилами (п. "а" ч. 2 ст. 244 УК РФ).