В Госдуме уверены, что российские пляжи следует открыть в июле

Руководитель думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев полагает, что пляжи по всей стране должны начать принимать первых "посетителей" с наступлением июля. Соображениями депутат поделился в интервью "Парламентской газете".

"Туристический сезон в России состоится несмотря ни на что. Хотя нам придётся смириться с определёнными ограничениями и сдвигом во времени. В каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки. Предположительно с 1 июля можно будет открывать пляжи практически по всей стране", - утверждает парламентарий.

В то же время, напомнил Дегтярев, нежелательно выезжать за границу. Путешествия внутри страны помогут отечественной туристической отрасли "ожить" после вынужденного простоя.