Самому молодому из последних погибших от COVID-19 петербуржцев было 34 года

За минувшие сутки в городе на Неве от коронавирусной инфекции скончались 11 человек, уведомлял ранее оперативный штаб. В свою очередь в комитете по здравоохранению уточнили возрастную категорию и гендерное соотношение погибших.

"Скончались три женщины от 69 до 83 лет и восемь мужчин от 34 до 80 лет", - отчитались в подразделении Смольного, добавив, что речь идет о погибших в апреле - начале мая.

Указывается, что у умерших пациентов имелись хронические заболевания, которые, усугубившись COVID-19, и привели к их гибели от двусторонней пневмонии. К слову, ранее в Смольном заявили о том, что в последнее время в Петербурге кратно увеличилось число госпитализаций с пневмонией.

Сегодня, 29 мая, в России зафиксировано рекордное количество суточных смертей от коронавируса - скончались 232 человека. Всего с начала эпидемии умерли свыше 4,3 тысяч граждан.