Детский омбудсмен предложила урезать клиникам финансирование на аборты

Уполномоченный президента по правам ребенка Анна Кузнецова в ежегодном докладе о результате своей работы предложила сократить финансирование клиник, которые проводят аборты.

По мнению Кузнецовой, стоит изменить систему финансирования клиник так, чтобы объем выделяемых средств был "обратно пропорционален количеству абортов". "Клиника должна быть заинтересована в сохранении ребёнка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности", - говорится в докладе. Также детский омбудсмен предложила ограничить продажу в аптеках лекарств для абортов.

Доклад Кузнецовой направлен в Кремль.

Эту идею Кузнецовой раскритиковали депутат Оксана Пушкина и правозащитники, сообщает РБК. Пушкина считает предложение "непродуманным и очень опасным" в нынешней социально-экономической ситуации. Она подчеркнула, что причина большого числа абортов в России "не в легкомысленности и низкой морали россиянок, а в недостатке средств для нормального воспитания детей", и нужно бороться с бедностью, а не искусственно создавать дефицит лекарств и давить на медиков.

"Вы хотите снова получить проблему кустарных абортов, умерших младенцев и матерей? Если нет, то не нужно ограничивать женщин в возможности прервать беременность. У нас огромное число матерей-одиночек, для которых рождение еще одного ребенка повлечет нищенское существование. Пока мы не решили острейшие социальные проблемы материнства и детства, любые запреты и ограничения на прерывание беременности будут плодить бедность и социальное неблагополучие", - сказала Пушкина.

Депутат отметила, что врачи и клиники должны помогать людям, а не вмешиваться в их личную жизнь.