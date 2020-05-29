Общественную палату Петербурга возглавила Ирина Соколова

В Общественной палате Петербурга прошли кадровые перестановки: в частности, её главой стала заместитель генерального секретаря совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Ирина Соколова, информирует "Интерфакс".

Зампред организации Александр Вахмистров пообещал оказать свежеизбранному руководителю всеобъемлющую поддержку.

Примечательно, но Соколова в перечне наиболее важных задач отметила контроль и подготовку к проведению общероссийского плебисцита по внесению корректив в действующую Конституцию.

"Подготовка к наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию началась еще в марте, но была приостановлена. Сейчас она будет активно продолжена. Мы не знаем, когда состоится голосование, но мы должны быть к нему готовы", - высказалась Соколова.

Напомним, голосование может состояться либо 1, либо 8 июля, о чем сообщали ранее "Ведомости".

Власти не могут конкретизировать дату, так как "коронавирусная" ситуация в регионах по-прежнему остается не стабильной.