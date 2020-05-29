Власти Москвы отказались согласовать "Левому фронту" митинг против голосования по Конституции

Мэрия Москвы отказала в согласовании митинга "Левого фронта" против проведения голосования по поправкам в Конституцию на 7 июня на площади Революции, передает "Интерфакс" со ссылкой на лидера движения Сергея Удальцова.

По словам Удальцова, "довольно ожидаемо" мэрия сослалась на продленный режим повышенной готовности, во время которого запрещено проведение публичных мероприятий. Удальцов упрекнул власти в искусственном затягивании периода запрета, считая, что это нарушает конституционные права граждан.

К тому же, сообщил Удальцов, в отказе говорится о неблагоприятных прогнозах "состояния санитарно-эпидемиологической обстановки в городе, включая первую декаду июня 2020 года". Он подчеркнул, что это противоречит заявлениям мэра Москвы Сергея Собянина о нормализации обстановки с эпидемией коронавируса в столице.

"Левый фронт" собирается оспорить отказ в суде. По словам Удальцова, если митинг не будет согласован, движение проведет акцию в другом формате.

Активисты "Левого фронта" выступают против голосования по поправкам в Конституцию, считая, что в условиях эпидемии коронавируса это опасно для граждан. Тем временем полиция Москвы заявила, что при режиме повышенной готовности любые акции не законны.