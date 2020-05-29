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16:40

Эсеры хотят, чтобы Шишлов удалил со своего сайта негативную информацию об экс-кандидате в мундепы "Озера Долгого"

фото ЗакС политика Эсеры хотят, чтобы Шишлов удалил со своего сайта негативную информацию об экс-кандидате в мундепы "Озера Долгого"

В петербургском отделении партии "Справедливая Россия" уверены, что омбудсмен Александр Шишлов обязан удалить со своего сайта недостоверную информацию об экс-кандидате в мундепы "Озера Долгого" Имиле Мамине, перед которым ранее повинился ЦИК.

Глава региональных справороссов Марина Шишкина обратила внимание, что партийцы не хотят извинений Шишлова: единственное их требование - чтобы с интернет-портала омбудсмена исчезла заметка о деятельности Мамина.

"Я вчера направила ему [Шишлову] письмо с просьбой удалить с его сайта информацию об Имиле Мамине как о фальсификаторе. Важно, чтобы ошибочная информация была удалена. Это всё, что я прошу. Ошибки надо признавать, а не искать в них политического подтекста", - высказалась Шишкина в разговоре с изданием "Поребрик.Медиа".

В свою очередь "яблочники" уверены, что инцидент исчерпан и есть более важные вещи, на которые следует обратить внимание.

"На фоне всего происходящего сейчас, это такой пустяк, который не следовало бы раздувать. ЦИК уже перед ними извинился. Но нет, они требуют извинений и от Шишлова. Надо понимать, что для Смольного фигура Шишлова сейчас очень неудобная в силу той критики, которой он подвергает их бездействие, и наезжать на него – значит доставлять Смольному большое удовольствие", - цитирует мнение "яблочника" Бориса Вишневского.

Напомним, МО "Озеро Долгое" прославилось множеством нарушений во время последней избирательной кампании. Разбирая сложившуюся там ситуацию, Шишлов заявил, что эсер Мамин, будучи зампредседателя местной ИКМО, никак не отреагировал на то, что многим кандидатам в мундепы намеренно на давали возможности подать документы для выдвижения. Однако Мамин в то время уже не состоял в избиркоме, так как сам намеревался поучаствовать в выборах. Позднее ЦИК признал, что позиция Шишлова некорректна и извинился перед Маминым.


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