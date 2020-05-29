Венедиктов пожаловался в мэрию Москвы на новое задержание ведущих "Эха Москвы" на пикетах

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов обратился в мэрию столицы из-за задержания сотрудников радиостанции Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева у здания МВД на Петровке, передает "Интерфакс".

Фельгенгауэр и Плющев оказались в числе задержанных на пикетах 29 мая в поддержку арестованного спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара: для них это второе задержание за последние два дня. При этом на этот раз они работали, не стояли в пикете, у них были при себе пресс-карты и электронные рабочие пропуска.

"Я вчера не ставил в известность власти, потому что там юристы должны были работать. А сейчас мы видим задержание не просто журналистов, а конкретно за журналистскую деятельность. И пропуска им были выданы в соответствии с указом мэра. Таким образом, был нарушен указ мэра, что журналисты работают на улицах города, выполняя свой профессиональный долг", - сказал Венедиктов.

По его словам, он поставил в известность о ситуации пресс-секретаря мэра Москвы Гульнару Пенькову и первого заместителя главы аппарата мэра Алексея Немерюка.

В Москве на пикетах в поддержку Азара задержали уже более 20 человек. В Петербурге на аналогичных пикетах у Гостиного двора задержали четырех активистов.