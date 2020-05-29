18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:32

Венедиктов пожаловался в мэрию Москвы на новое задержание ведущих "Эха Москвы" на пикетах

фото ЗакС политика Венедиктов пожаловался в мэрию Москвы на новое задержание ведущих "Эха Москвы" на пикетах

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов обратился в мэрию столицы из-за задержания сотрудников радиостанции Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева у здания МВД на Петровке, передает "Интерфакс".

Фельгенгауэр и Плющев оказались в числе задержанных на пикетах 29 мая в поддержку арестованного спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара: для них это второе задержание за последние два дня. При этом на этот раз они работали, не стояли в пикете, у них были при себе пресс-карты и электронные рабочие пропуска.

"Я вчера не ставил в известность власти, потому что там юристы должны были работать. А сейчас мы видим задержание не просто журналистов, а конкретно за журналистскую деятельность. И пропуска им были выданы в соответствии с указом мэра. Таким образом, был нарушен указ мэра, что журналисты работают на улицах города, выполняя свой профессиональный долг", - сказал Венедиктов.

По его словам, он поставил в известность о ситуации пресс-секретаря мэра Москвы Гульнару Пенькову и первого заместителя главы аппарата мэра Алексея Немерюка.

В Москве на пикетах в поддержку Азара задержали уже более 20 человек. В Петербурге на аналогичных пикетах у Гостиного двора задержали четырех активистов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19:49 Активиста Иванкина отпустили из полиции с протоколом о нарушении самоизоляции

19:19 Минюст опубликовал новый вариант КоАП для общественного обсуждения

19:14 В СПбГАУ заявили, что не намерены сокращать своих преподавателей

18:43 Суд назначил заседание по иску "Роснефти" к РБК на 43 млрд рублей на конец июля

18:29 Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

16:40 Эсеры хотят, чтобы Шишлов удалил со своего сайта негативную информацию об экс-кандидате в мундепы "Озера Долгого"

15:40 В Москве задержали 12 участников пикетов в поддержку Ильи Азара

14:52 Мосгорсуд отменил арест активиста Немытова за пикет в поддержку создателя "Омбудсмена полиции"

14:28 Здание бывшей богадельни в Новой Деревне признали региональным памятником культуры

14:05 Детский омбудсмен предложила урезать клиникам финансирование на аборты


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:02 Пикетчик приковал себя цепью к дорожному знаку - полиция его задержала

19:49 Активиста Иванкина отпустили из полиции с протоколом о нарушении самоизоляции

19:30 У Гостиного двора во время пикета задержали главу петербургского Штаба Навального

19:26 Смольный выделил на чашки и блюдца 655 тысяч рублей

19:19 Минюст опубликовал новый вариант КоАП для общественного обсуждения

19:14 В СПбГАУ заявили, что не намерены сокращать своих преподавателей

19:00 Петербургские суды не будут пускать на заседания слушателей вплоть до середины июня

18:43 Суд назначил заседание по иску "Роснефти" к РБК на 43 млрд рублей на конец июля

18:37 Смольный запретил 177 маршруткам перевозить пассажиров до середины июня

18:29 Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

18:15 В Псковской области детям разрешат самостоятельные прогулки

17:37 С 1 июня в более 350 детсадах Петербурга откроются дежурные группы

17:32 Венедиктов пожаловался в мэрию Москвы на новое задержание ведущих "Эха Москвы" на пикетах

17:06 Смольный потратит 174 млн рублей на покупку машин скорой помощи

16:40 Муниципал: Эсеры хотят, чтобы Шишлов удалил со своего сайта негативную информацию об экс-кандидате в мундепы "Озера Долгого"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru