18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19:14

В СПбГАУ заявили, что не намерены сокращать своих преподавателей

фото ЗакС политика В СПбГАУ заявили, что не намерены сокращать своих преподавателей

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет не намерен по своей инициативе досрочно расторгать трудовые договоры со своими преподавателями, сообщил врио ректора вуза Виталий Морозов в ответ на запрос ЗАКС.Ру.

По его словам, 30 апреля ученый совет СПбГАУ утвердил учебную нагрузку и штатное расписание на 2020-2021 год.

"Данное решение Ученого совета было вызвано необходимостью приведения штатного расписания в соответствие с действующим законодательством, требования которого устанавливают соотношение численности обучающихся, приведенных к очной форме, на одного преподавателя 12:1", - говорится в ответе.

Эта пропорция регламентируется распоряжением правительства России от 20 декабря 2012 года и "дорожной картой" Минсельхоза от 19 июня 2017 года. Сейчас, по словам врио ректора, эта пропорция составляет 9:1. 

"Это является одной из причин, которая не позволяла предыдущему руководству университета выполнить в полном объеме требования Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части повышения средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего образования до 200 процентов от средней заработной платы в регион", - заявил Морозов.

Ранее ячейка профсоюза "Университетская солидарность" в СПбГАУ обратилась в администрацию президента России "с просьбой и требованием" не допустить сокращения штатного расписания профессорско–преподавательского состава. В своем письме они выражали беспокойство от дошедшей до них информации о возможном изменении числа сотрудников вуза.

Ответ на этот запрос пришел из Минсельхоза. Замдиректора министерского департамента Научно-технологической политики и образования Лариса Наумова, сославшись на информацию от руководства вуза, сообщила, что в университете не планируется сокращение сотрудников, для которых СПбГАУ является основным местом работы. 

"Речь может идти только о внешних совместителях, количество которых в настоящее время составляет 72 человека. Сотрудникам Университета будет предложен переход на меньшие доли ставок с предоставлением возможности заниматься наукой, участвовать в реализации образовательных программ дополнительного образования, принимать участие в международной академической мобильности", - говорится в ответе.

Сергей Еремеев

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19:49 Активиста Иванкина отпустили из полиции с протоколом о нарушении самоизоляции

19:19 Минюст опубликовал новый вариант КоАП для общественного обсуждения

18:43 Суд назначил заседание по иску "Роснефти" к РБК на 43 млрд рублей на конец июля

18:29 Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

17:32 Венедиктов пожаловался в мэрию Москвы на новое задержание ведущих "Эха Москвы" на пикетах

16:40 Эсеры хотят, чтобы Шишлов удалил со своего сайта негативную информацию об экс-кандидате в мундепы "Озера Долгого"

15:40 В Москве задержали 12 участников пикетов в поддержку Ильи Азара

14:52 Мосгорсуд отменил арест активиста Немытова за пикет в поддержку создателя "Омбудсмена полиции"

14:28 Здание бывшей богадельни в Новой Деревне признали региональным памятником культуры

14:05 Детский омбудсмен предложила урезать клиникам финансирование на аборты


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:02 Пикетчик приковал себя цепью к дорожному знаку - полиция его задержала

19:49 Активиста Иванкина отпустили из полиции с протоколом о нарушении самоизоляции

19:30 У Гостиного двора во время пикета задержали главу петербургского Штаба Навального

19:26 Смольный выделил на чашки и блюдца 655 тысяч рублей

19:19 Минюст опубликовал новый вариант КоАП для общественного обсуждения

19:14 В СПбГАУ заявили, что не намерены сокращать своих преподавателей

19:00 Петербургские суды не будут пускать на заседания слушателей вплоть до середины июня

18:43 Суд назначил заседание по иску "Роснефти" к РБК на 43 млрд рублей на конец июля

18:37 Смольный запретил 177 маршруткам перевозить пассажиров до середины июня

18:29 Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

18:15 В Псковской области детям разрешат самостоятельные прогулки

17:37 С 1 июня в более 350 детсадах Петербурга откроются дежурные группы

17:32 Венедиктов пожаловался в мэрию Москвы на новое задержание ведущих "Эха Москвы" на пикетах

17:06 Смольный потратит 174 млн рублей на покупку машин скорой помощи

16:40 Муниципал: Эсеры хотят, чтобы Шишлов удалил со своего сайта негативную информацию об экс-кандидате в мундепы "Озера Долгого"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru