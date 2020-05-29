В СПбГАУ заявили, что не намерены сокращать своих преподавателей

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет не намерен по своей инициативе досрочно расторгать трудовые договоры со своими преподавателями, сообщил врио ректора вуза Виталий Морозов в ответ на запрос ЗАКС.Ру.

По его словам, 30 апреля ученый совет СПбГАУ утвердил учебную нагрузку и штатное расписание на 2020-2021 год.

"Данное решение Ученого совета было вызвано необходимостью приведения штатного расписания в соответствие с действующим законодательством, требования которого устанавливают соотношение численности обучающихся, приведенных к очной форме, на одного преподавателя 12:1", - говорится в ответе.

Эта пропорция регламентируется распоряжением правительства России от 20 декабря 2012 года и "дорожной картой" Минсельхоза от 19 июня 2017 года. Сейчас, по словам врио ректора, эта пропорция составляет 9:1.

"Это является одной из причин, которая не позволяла предыдущему руководству университета выполнить в полном объеме требования Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части повышения средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего образования до 200 процентов от средней заработной платы в регион", - заявил Морозов.

Ранее ячейка профсоюза "Университетская солидарность" в СПбГАУ обратилась в администрацию президента России "с просьбой и требованием" не допустить сокращения штатного расписания профессорско–преподавательского состава. В своем письме они выражали беспокойство от дошедшей до них информации о возможном изменении числа сотрудников вуза.

Ответ на этот запрос пришел из Минсельхоза. Замдиректора министерского департамента Научно-технологической политики и образования Лариса Наумова, сославшись на информацию от руководства вуза, сообщила, что в университете не планируется сокращение сотрудников, для которых СПбГАУ является основным местом работы.

"Речь может идти только о внешних совместителях, количество которых в настоящее время составляет 72 человека. Сотрудникам Университета будет предложен переход на меньшие доли ставок с предоставлением возможности заниматься наукой, участвовать в реализации образовательных программ дополнительного образования, принимать участие в международной академической мобильности", - говорится в ответе.

Сергей Еремеев