Смольный выделил на чашки и блюдца 655 тысяч рублей

Администрация губернатора Петербурга планирует дополнить свои сервизы фарфоровыми чашками и блюдцами. Начальная цена контракта - 655 тысяч рублей. На закупку 29 мая обратил внимание Штаб Навального в Петербурге.

"Александр Дмитриевич, то есть на помощь людям и бизнесу денег нет, а на комплекты из чайной чашки и блюдца стоимостью почти 4000 рублей штука, получается, есть?" - задались активисты вопросом в своей группе "ВКонтакте"

Самый дорогой комплект оценивается в аукционной документации в 3768 рублей за пару. Это чайные чашки объемом 250 мл, формы "Тюльпан" с ручной росписью и рисунком "Кобальтовая сетка" и блюдца диаметром 150 мм. Их требуется 50 комплектов. Чуть дешевле оценивается похожая кофейная пара - 3210 рублей за комплект. Всего администрации необходимо 100 таких комплектов.

Дополнятся сервизы Смольного и посудой с элементами ручной росписи. Администрация заказывает 50 чайных комплектов из чашки и блюдца с рисунком "Вьюнок" по 1864 рублей за пару и 36 таких же кофейных наборов по 1451 рублей за пару.

Администрация губернатора ежегодно объявляет закупки на доукомплектование сервизов. Часто цена контракта по итогам торгов снижается. В 2019 году 100 комплектов из чашки и блюдца были приобретены за 192 тысячи рублей. В 2018-м Смольный приобрел также сахарницы, чайники и вазы для мороженого за 430 тысяч рублей. Похожая закупка, но с меньшим числом необходимых предметов в 2017 году обошлась бюджету в 427 тысяч, а в 2016 году - в 218 тысяч рублей.